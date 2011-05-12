Дружина: у палаті Луценка днюють і ночують 4 міліціонери

У відділенні гострих отруєнь Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги, куди з СІЗО було переведено екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, перебуває понад 20 чоловік спецназу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина.

«Цілодобово з ним знаходяться 4 міліціонери. Вони там з ним ночують, стоять, сидять. Знаходиться більше 20 чоловік спецназу в масках – всіх контролюють, всіх перевіряють», - сказала дружина екс-міністра, додавши, що її, коли вона зайшла до відділення, також перевірила жінка-міліціонер, яка попередила, що не можна проносити ніяких засобів тощо», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодовку після рішення суду в чергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

10 травня дружина екс-міністра І.ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

Учора, 11 травня, дружина екс-міністра повідомила, що протягом дня намагалася отримати дозвіл слідчого на побачення з Ю.ЛУЦЕНКОМ, однак його надали лише о 18.20 з можливістю відвідання наступного дня, тобто 12 травня.

Сьогодні конвой допустив І.ЛУЦЕНКО до палати чоловіка.