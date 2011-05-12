Суд відмовився розглядати скаргу адвокатів Луценка

Апеляційний суд Києва відмовився розглядати скаргу адвокатів екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА на рішення Печерського райсуду Києва, який за поданням Генеральної прокуратури встановив їм граничний термін - 16 травня - для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народна самооборона", судді апеляційного суду порушили питання про можливість розгляду скарги, оскільки, на їхню думку, адвокати пропустили строк оскарження рішення Печерського суду.

Адвокат Ігор ФОМІН під час судового засідання заявив, що не брав участі в засіданні Печерського суду, оскільки не був повідомлений належним чином.

“Відповідно, про рішення суду я дізнався з повідомлення слідчого... Тому я вважаю, що я вклався в передбачений Кримінально-процесуальним кодексом строк від часу, коли стало відомо про це рішення. Тому я прошу поновити строк і розглянути нашу скаргу”, - сказав він.

Незважаючи на це, суд прийняв рішення повернути апеляційну скаргу адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА в Печерський райсуд, щоб той вирішив, чи можна відновити строки оскарження, тобто, чи можливо розглядати цю скаргу в Апеляційному суді Києва.

Коментуючи це рішення, І.ФОМІН зазначив, що вважає його таким, який обмежує захисту термін ознайомлення зі справою. “З точки зору права, ми — перші, на кому експериментують зміни до закону. По великому рахунку, це є обмеженням права на захист, якого не було навіть за радянської влади в Кримінально-процесуальному кодексі 1961 року червоного тоталітарного режиму”, - сказав адвокат.

"Вони самі, напевне, не знають, як цей закон використовувати, тому що немає встановленої процедури, багато речей не зрозумілі. Зокрема, для нас незрозуміле питання підсудності: чому Печерський суд розглядав (звернення прокуратури), хоча написано “за місцем знаходження слідчого”, а слідчий знаходиться на території Подільського району, а не Печерського”.

Довідка УНІАН. 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО заявив про намір розпочати з 22 квітня голодовку після того, як суд продовжив йому ще на один місяць термін арешту.

Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля свого будинку в Києві. Його утримують у Лук’янівському СІЗО. Екс-міністру висунуто обвинувачення у трьох кримінальних справах за зловживання службовим становищем.

16 лютого 2011 року Печерський районний суд Києва продовжив термін утримання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.

20 квітня Ю.ЛУЦЕНКО повністю завершив ознайомлення з матеріалами 47 томів порушеної проти нього кримінальної справи.

Печерський районний суд Києва 29 квітня за поданням слідчого ухвалив рішення про обмеження часу ознайомлення захисників Ю.ЛУЦЕНКА з матеріалами кримінальної справи до 16 травня. Після чого кримінальна справа з обвинувальним висновком буде направлена до суду для розгляду по суті.