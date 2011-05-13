ДАІ не пускає рухівців до Києва?

ДАІ не пускає до Києва делегації Хмельницького і Тернопільського Руху на ХХ Всеукраїнські збори НРУ, що відбудуться 14 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Народного руху України, за словами голови Хмельницької облорганізації НРУ Ігоря КЛЮСА, перевізники у Хмельницькому відмовляються транспортувати делегатів до Києва, аргументуючи це тим, що попереджені в усній формі у місцевому ДАІ. «У разі перевезення пасажирів до столиці 14 травня у них будуть проводитись перевірки і вони будуть лишатись ліцензії на право займатись перевезеннями пасажирів», - сказав він.

«У нас була попередня домовленість та складена угода про надання транспортного засобу для доставки делегатів на XX з’їзд НРУ, але 12 травня нам було відмовлено без будь-яких пояснень. Нами також було проведено перемовини більш ніж з 35 туристичними фірмами, організаціями, які надають послуги по перевезенню пасажирів, та просто з приватними підприємцями, якими нам також відмовлено у транспортуванні делегатів до Києва 14 травня», – заявив І.КЛЮС.

Про аналогічні проблеми заявляють і в Тернопільській крайовій організації НРУ, йдеться у повідомленні.

Звітно-виборчі ХХ Всеукраїнські збори (з’їзд) Народного Руху України відбудуться 14 травня у Києві у Будинку художника.