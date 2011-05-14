ДАІ наказали не пропускати в центр Києва вантажівки та автобуси?

У зв’язку з сьогоднішніми акціями протесту біля Верховної Ради працівникам столичної Державтоінспекції дана вказівка не пускати до центру міста важкі транспортні засоби, зокрема вантажівки та великі автобуси.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходить акція «День гніву». Після мітингу учасники акції намагалися підійти до будинку ВР, аби встановити намети – громадські приймальні народних депутатів. При цьому бійці «Беркуту» перешкоджали цим діям. Внаслідок чого сталася бійка між учасниками акції та правоохоронцями. За даними народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ, міліція затримала семеро учасників «Дня гніву».