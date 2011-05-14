Міліція відпустила затриманих учасників Дня гніву

Затримані учасники акції протесту "День гніву" відпущені після складання адміністративних протоколів.

Як повідомлялося раніше, п`ятеро активістів були затримані “Беркутом” під час проведення “Дня гніву”, після чого їх помістили в автобус, припаркований біля будівлі Верховної Ради.

Як повідомляв нардеп від БЮТ-Батьківщины Михайло Волинець, спочатку затриманих було семеро. Проте двох із них відпустили практично одразу.

Решту затриманих хотіли відвезти до районного відділення міліції. Проте на місце приїхала народний депутат Наталія Королівська (БЮТ-Батьківщина), яка пробилася до затриманих в автобус, та зажадала від представників міліції звільнити активістів. В результаті переговорів нардепа з міліцією був знайдений компромісний варіант: на активістів складені адміністративні протоколи, після чого Королівська вивела їх з автобуса.