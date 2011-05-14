У міліції кажуть, що у них є постраждалий під час бійки біля ВР

Сьогодні у Києві біля Верховної Ради під час сутички, що сталася між учасниками акції «День гніву» та правоохоронцями, постраждав один міліціонер.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України м. Києві, правоохоронця вдарили в пах. Наразі він госпіталізований.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходить акція «День гніву». Після мітингу учасники акції намагалися підійти до будинку ВР, аби встановити намети – громадські приймальні народних депутатів. При цьому бійці «Беркуту» перешкоджали цим діям. Внаслідок чого сталася бійка між учасниками акції та правоохоронцями. За даними народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ, міліція затримала семеро учасників «Дня гніву».