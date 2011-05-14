Регіонал побачив, що День гніву провалився

Анонсована опозицією багатотисячна акція протесту під назвою «День гніву» виявилась пшиком. Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, Голова «Молодих регіонів» Андрій Пінчук, повідомляє офіційний сайт партії.

«Сьогодні ми стали свідками того, що анонсована як багатотисячна акція «День гніву» не зібрала і тисячі своїх учасників. Очевидно, що це провал для їх організаторів», - вважає Андрій Пінчук.

За словами народного депутата, Уряд і всі органи державної влади готові до конструктивного діалогу з опозицією задля покращення життя громадян.

«Але очевидно організаторам сьогоднішньої акції потрібно щось інше, абсолютно жодним чином не пов’язане з інтересами простих людей», - наголошує депутат.

Водночас він додав, що Партія регіонів готова до співпраці з усіма небайдужими політичними силами та усіма громадянами, які реально хочуть допомогти в проведенні масштабних реформ, що покликані поліпшити добробут кожного українця.

«Необхідно перейти від пікетів та акцій протестів до підготовки чітких та обґрунтованих пропозицій до влади з боку громадських організацій, підприємців з урахуванням економічної ситуації в країні. А заклики до «майданів» треба залишити в минулому. Іншого виходу сьогодні просто не існує», - підкреслює Андрій Пінчук.