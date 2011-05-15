Ющенко: є лише одна формула сили

Представники націонал-демократичних партій України вшанували пам’ять жертв сталінських репресій в Національному заповіднику «Биківнянські могили» на Київщині.

Як передає кореспондент УНІАН, на заході були присутні представники «Нашої України» на чолі з лідером партії Віктором ЮЩЕНКОМ, партії «За Україну!» на чолі з лідером В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, партії «Фронт Змін» на чолі з лідером Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ. Також були присутні представники партії «Батьківщина», «Свобода», Народного руху України, Української народної партії, КУН, УНА-УНСО та інших.

Представники різних конфесій в Україні відслужили панахиду за загиблими у Биківнянському лісі.

В.ЮЩЕНКО, виступаючи на мітингу, заявив, що “Биківня є символом злочинів, які відбувалися під червоним прапором”.

Він наголосив на тому, що Биківня є найбільшою братською могилою в Україні, де покоїться цвіт нації.

«Биківня – це місце, де найкращий лікар, найкращий вчитель, найкращий міщанин, найкращий селянин», - відзначив лідер «Нашої України».

За його словами, саме під червоним прапором в українців забирали життя, пам’ять, історію, мову. Під цим прапором творили найбільшу гуманітарну катастрофу – Голодомор 1932-1933 років.

«Я відверто скажу, що за останні роки не переживав такої травми, як пережив 9 травня. Якою треба бути нацією, щоб вийти у цей день і стати під червоним прапором?», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Також, на його переконання, у формуванні нації, серед іншого, потрібно дати відповідь і на те, чому стали можливими злочини в Биківні.

«Є люди, які ще ходять під червоним прапором, – це великий блуд, це велика неправда, але це відбувається, на мій погляд, по одній причині - ми до сьогодні не можемо дати відповіді на те, чому сталася Биківня, чому відбувся Голодомор 1932-1933 років», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його думку, справа не лише особисто в Сталіні, а й у тому, що так комуністична влада по окупаційному ставилася до України. За його словами, лише окупаційна влада забороняє мову, знищує людей. “Національною мовою не говорять лише окупанти, раби і дурні”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО. Тому, на його переконання, особливо важливим сьогодні є питання відновлення національної гідності, національної єдності.

«Є лише одна формула сили – єдність від Сходу на Захід, з Півдня на Північ. Не забувайте головного – ми українці», - підкреслив екс-Президент України.