Заробітчани пишуть листа Януковичу

Українці Португалії впевнені, що конфлікт у Львові 9 травня спровокований проросійськими силами.

Про це йдеться у листі українців Португалії до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, на їх переконання, конфлікт у Львові «спровоковано проросійськими силами при сприянні центральної влади, що видно із зафіксованих відеоматеріалів, а також зі свідчень родин та знайомих з Західних областей України, з якими більшість української громади в Португалії підтримує постійні контакти».

На думку авторів листа, передумови, що привели до цього, а саме: підписання Харківських угод, заперечення Голодомору 32-33 років минулого століття як геноциду українського народу, позбавлення звання Героїв України Степана Бандеру та Романа Шухевича, провокаційний закон про «Прапор перемоги» - свідчать про цілеспрямовану політику дестабілізації громадського спокою, згортання демократії з очевидною метою – приховання неспроможності підвищувати соціальний рівень громадян, протистояння корупції, сповільнення темпів розвитку економіки тощо.

Українці Португалії стурбовані низькою політичною стабільністю в Україні, яка виражена в посиленні міжнаціонального розколу з боку провладних структур центральних органів влади; в шельмуванні окремими представниками Партії регіонів та КПУ «всього українського»; показовому протекторату з боку нинішньої влади православній церкві Московського патріархату, що діє як п’ята колона російської шовіністичної політики в Україні та в переслідуванні активістів українського національного відродження.

«Для нас, українців, що задля свого і своїх родин виживання, після злочинного режиму СССР та її посткомуністичної «перефарбованої» влади, мусили шукати заробіток далеко від дому, небайдуже, що відбувається на Батьківщині, тим більше, що значна частина українців у Португалії все-таки збирається повертатися, що підтвердилось масовим поверненням в Україну після Помаранчевої революції. Однак зараз всіх нас (вимушених заробітчан на чужині) ознаки втрати державної незалежності України лякають», - наголошується у листі.

Лист підписано головою спілки українців у Португалії Павлом САДОХОЮ, головою християнського руху українців Португалії Іваном ОНИЩУКОМ, директором українсько-португальського освітньо-культурного центру «Школа ім. Т.Г. Шевченка» Наталією ДМИТРУК та головою освітньо-культурної громадської організації «Джерело Світу» Б.КУЧЕРАСОМ.