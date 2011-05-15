Литвин і Гризлов зустрілися в Петербурзі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН у неділю в Санкт-Петербурзі зустрівся зі своїм російським колегою Борисом ГРИЗЛОВИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, сторони дійшли згоди щодо необхідності активізації міжпарламентського діалогу та висловилися за важливість розвитку українсько-російської регіональної співпраці.

В.ЛИТВИН запропонував провести виїзне засідання Міжпарламентської комісії в одному з прикордонних регіонів за участю регіональних депутатів з обох сторін.

Корисною, на думку В.ЛИТВИНА, могли би бути участь представників парламентів України і Росії у міжрегіональних форумах, у тому числі, у Другому українсько-російському міжрегіональному економічному форумі, який відбудеться в цьому році під патронатом президентів України і РФ у Донецькій області.

Як зазначалося під час розмови, свідченням ефективного двостороннього діалогу є значне збільшення товарообігу між нашими країнами: за підсумками перших місяців цього року Україна фактично увійшла до трійки лідерів - торгівельних партнерів Росії (після Китаю та Німеччини).

Разом з тим, на думку В.ЛИТВИНА, потрібно продовжити спільну роботу із удосконалення торгівельного режиму, у тому числі, на законодавчому рівні.

Також йшлося про необхідність спрощення прикордонного та митного контролю, перш за все, у поїздах, що перетинають українсько-російський кордон.

Наголошувалося також на важливості створення сучасної всеохоплюючої транспортної інфраструктури, у тому числі, високошвидкісного залізничного сполучення між Києвом та Москвою.

Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН 15-16 травня перебуває з робочим візитом у Санкт-Петербурзі, де бере участь у заходах Міжрапламентської асамблеїСНД, Міжнародній науковій конференції, присвяченій 65-річчю Нюрнберзького процесу, Четвертому Невському міжнародному екологічному конгресі та заходах, присвячених 150-річчю від дня перепоховання Тараса Шевченка. Заплановано участь В.ЛИТВИНА у низці двосторонніх зустрічей.