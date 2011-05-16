Медведєв дав Литвину орден

Голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА нагороджено Орденом дружби «за значний вклад у розвиток та укріплення відносин дружби та співробітництва між Російською Федерацією та Україною».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, від імені Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА нагороду вручив голова Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Сергій МИРОНОВ у понеділок на 36-му пленарному засіданні Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД у Санкт-Петербурзі.

В.ЛИТВИН, висловлюючи вдячність за високу нагороду, зазначив, що це є «свідоцтвом і підтвердженням значення парламентів, які відіграють все більш вагому роль у розвитку та укріпленні співробітництва на пострадянському просторі».

На його переконання, МПА СНД зусиллями парламентів, які до неї входять, буде вагомо представлена у світовому товаристві на всіх рівнях, «оскільки дипломатія у сучасних умовах - це дипломатія народна, а народна дипломатія - це парламенти».

Як повідомлялося, В.ЛИТВИН 15-16 травня перебуває з робочим візитом у м. Санкт-Петербург для участі у заходах Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД, Міжнародній науковій конференції, присвяченій 65-річчю Нюрнберзького процесу, Четвертому Невському міжнародному екологічному конгресі та заходах, присвячених 150-річчю від дня перепоховання Т.Г.Шевченка.