Великий концерт Алессандро Сафіна

Світова зірка опери, відомий італійський тенор Алессандро САФІНА за вашими замовленнями дасть великий концерт у Національному палаці мистецтв «Україна» 26 травня.

На цей раз А.САФІНА покаже нову концертну програму класичних хітів світу у супроводі симфонічного оркестру.

Завдяки поєднанню класичного жанру з популярним сучасним, Алессандро вдалося створити власний стиль, який він сам назвав «оперний рок».

Дивовижний голос А.САФІНА зачарував королеву Великої Британії Єлизавету Другу. Його феєричний виступ на церемонії визнання Семи нових чудес світу разом з Чаком КАНН і Дженніфер ЛОПЕС запам’ятався телеглядачам всього світу.

А.САФІНА подарував світу надзвичайні дуети з Сарою БРАЙТМАН, Елтоном ДЖОНОМ і Еваном МакГРЕГОРОМ, Барбарою ЕНДРИКС, Сумі ЙО.

Серед найвідоміших музичних композицій не лише «Луна», світові хіти, унікальні твори, але й яскрава музика до кінофільмів.

За численними замовленнями - великий концерт зірки світу А.САФІНА. Насолоджуйтесь!

Один день – 26 травня.

Київ, Палац «Україна».

Початок о 19.00.

Замовлення квитків за телефоном: 247-23-03.