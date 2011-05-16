Секс-скандал за участю голови МВФ може поповнитися ще одним ім'ям
11:19, 16 травня 2011Політика
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Жертвою стала журналістка?
Сексуальний скандал за участю голови МВФ Домініка Стросс-Кана може поповнитися ще одним ім`ям.
Як повідомляє "Эхо Москвы",напередодні увечері член французької Соціалістичної партії Анна Мансуре заявила, що Стросс-Кан свого часу домагався її дочки – журналістки Тристані Банон, коли вона брала у голови МВФ інтерв`ю. Як пише газета "Нью-Йорк Пост", тоді Банон не стала подавати до суду через побоювання за свою репутацію. Не виключено, що в світлі останніх подій вона може змінити свою думку.
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