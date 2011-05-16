У ЗМІ потрапила інформація про козирі Тимошенко в суді

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наполягатиме на необов`язковості рішення уряду для затвердження директив української делегації на переговори з російською компанією «Газпром».

Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина»,у розпорядженні редакції опинилася частина матеріалів кримінальної справи, порушеної на початку квітня стосовно Ю.ТИМОШЕНКО. Як відомо, в постанові про порушення справи номер 49-3151, врученій Ю.ТИМОШЕНКО 13 квітня, говориться, що 19 січня 2009 року вона, "перевищуючи надану їй владу і службові повноваження, особисто прийняла і затвердила своїм підписом і печаткою Кабінету міністрів письмову директиву НАК «Нафтогаз України» на переговори з ВАТ «Газпром» про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 роках", що призвело до істотних збитків для держави. Минулого тижня Печерський районний суд Києва почав розглядати скаргу Ю.ТИМОШЕНКО на порушення стосовно неї кримінальної справи, проте рішення поки що не ухвалив.

Матеріали кримінальної справи, що є у розпорядженні газети, спростовують точку зору прокуратури про те, що директиви повинні були затверджуватися рішенням уряду. За словами представників оточення Ю.ТИМОШЕНКО, ці матеріали будуть використані в суді як головні аргументи захисту. Парадоксально, але авторами документів, на які планують посилатися захисники лідера "Батьківщини", є представники влади, що займали свої пости вже при Президенті Вікторі ЯНУКОВИЧУ, якого Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово обвинувачувала в організації репресій проти неї.

З відповіді колишнього заступника генерального прокурора Віктора КУДРЯВЦЕВА на депутатський запит Володимира ОЛІЙНИКА (Партія регіонів), датованої червнем 2010 року, можна зробити висновок, що екс-прем`єр при підписанні директив не порушувала закон. "Встановлено, що законодавство передбачає затвердження Кабінетом міністрів директив делегаціям і представникам України тільки щодо ведення переговорів і підписання міжнародних договорів України, – говориться в листі В.КУДРЯВЦЕВА В.ОЛІЙНИКУ. – В свою чергу Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність», що регулює основні принципи цієї діяльності, не містить норм про надання органами державної влади директив суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності щодо укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів)". Він також посилається на Закон "Про Кабінет міністрів", в якому "прямо не передбачені ні повноваження прем`єр-міністра одноосібно ухвалювати відповідні рішення, ні заборона ухвалювати такі рішення". "Директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з ВАТ «Газпром»... не можуть розглядатися в розумінні директив уряду, затвердження яких регулюється законодавством України", – резюмується в документі.

Як нагадує «Коммерсант`», підстави сумніватися в достовірності директив з`явилися спочатку у членів Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування обставин підписання угод між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" після ознайомлення зі стенограмою засідання Кабміну від 19 січня 2009 року. Під час засідання перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що ціна газу $450 за тисячу кубометрів "є політичною, неприйнятною для нас", і пояснив, що мінімізувати вартість палива можна завдяки директивам. У них пропонувалося закріпити, що впродовж 2009 року для України діятиме 20-процентна знижка за умови збереження незмінної ставки транзиту газу, а також зафіксована поступка з боку РФ 10 млрд. кубометрів газу, що перебувають в українських підземних сховищах і належать компанії RosUkrEnergo. О.ТУРЧИНОВ відзначав, що "на таких умовах середньорічна ціна, за якою ми зможемо продавати газ промисловості, становитиме менш як $230 за тисячу кубометрів". Незважаючи на його доводи, Кабмін не прийняв директиви делегації "Нафтогазу" на переговорах з "Газпромом".

В аналогічному думці В.КУДРЯВЦЕВА ключі витримано датований 7 квітня цього року лист міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА голові Служби безпеки Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ, що також фігурує в матеріалах кримінальної справи і є у розпорядженні видання. Міністр повідомляє, що "вимог необхідності затвердження Кабінетом міністрів директив делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з іншими суб`єктами господарювання статут не містить". "У свою чергу Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність»... не містить норм щодо надання органами державної влади директив суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності на підписання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), – говориться в листі О.ЛАВРИНОВИЧА. – Виходячи з вищевикладеного, законодавство передбачає затвердження Кабінетом міністрів директив делегаціям або представникам України на ведення переговорів і підписання лише міжнародних договорів України".

Представники захисту Ю.ТИМОШЕНКО впевнені, що ці документи стануть вагомим аргументом при розгляді кримінальної справи в суді. "Відповідно до постанови про порушення кримінальної справи єдине звинувачення, що висувається на адресу Юлії ТИМОШЕНКО, полягає в нібито перевищенні нею влади при підписанні нібито від імені Кабміну так званих директив, – заявив газеті захисник екс-прем`єра, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО («БЮТ-Батьківщина»). – Водночас, порушуючи кримінальну справу, слідчий свідомо перекручує факти і дає неправдиві оцінки, маючи в документах (ГПУ і Мін`юсту – «Коммерсант») достатньо доказів невинності ТИМОШЕНКО".

На думку С.ВЛАСЕНКА, наявність зазначених документів – це не єдиний приклад "свідомого спотворення фактів" представниками слідства при порушенні кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО. Її захисник відзначив, що слідчий "з маніакальною наполегливістю стверджує, що нібито Україна, нібито завдяки контрактам Ю.ТИМОШЕНКО стала одержувати газ по $450 за тисячу кубометрів". "Але в матеріалах справи є експертиза, проведена в рамках кримінальної справи, а також так звана довідка про нібито фінансові збитки «Нафтогазу», – сказав він. – І навіть в цій довідці запрошені слідством експерти відзначили, що в 2009 році Україна споживала газ не по $450 за тисячу кубометрів, а по $233! Тобто і цей елемент слідчий свідомо спотворив!"

У Партії регіонів і ТСК з питань розслідування обставин підписання угод між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо ознак державної зради у сфері економічної безпеки, незважаючи на наведені аргументи прихильників Ю.ТИМОШЕНКО, впевнені в порушенні нею закону. Зокрема, член ТСК В.ОЛІЙНИК (Партія регіонів) вважає, що "будь-який розсудливий суддя розіб`є дані аргументи в пух і прах, грунтуючись на нормах Конституції". "У ст. 19 Конституції чітко написано, що посадовці органів державної влади зобов`язані діяти лише на підставі повноважень, передбачених законами і Конституцією, – заявив «Коммерсанту» депутат. – Якщо вона в суді посилатиметься на те, що Кабінет міністрів не повинен був затверджувати директиви, оскільки йшлося не про міжнародний договір, а про угоду між господарюючими суб`єктами, то суддя абсолютно закономірно запитає: «А на підставі яких повноважень ви підписали ці директиви?». У такому разі, впевнений В.ОЛІЙНИК, "відповісти Юлії ТИМОШЕНКО буде нічого". "Тому що серед повноважень прем`єр-міністра, зазначених у законодавстві, права одноосібно підписувати такі документи просто немає", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Генпрокуратура порушила стосовно Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією в 2009 році.

Ю.ТИМОШЕНКО подала до Печерського райсуду Києва скаргу, в якій просить суд визнати незаконним порушення стосовно неї кримінальної справи щодо газових угод, підписаних її урядом з Росією в 2009 році.

10 травня суд почав розгляд скарги.

Сьогодні Печерський райсуд о 14.00 оголосить рішення за результатами розгляду скарги Ю.ТИМОШЕНКО щодо незаконності порушення стосовно неї кримінальної справи.