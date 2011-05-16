Мартинюк пояснив, чому ВР не може скасувати закон про червоний прапор

Перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК наголошує, що Верховна Рада не може скасувати закон про використання червоних прапорів, оскільки його досі не підписав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАРТИНЮК сказав сьогодні під час Погоджувальної ради, коментуючи відповідну пропозицію голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Миколи МАРТИНЕНКА.

«Ми не можемо скасувати закон, бо закону у нас немає. Ми можемо його скасувати тільки тоді, коли він буде законом», - сказав А.МАРТИНЮК.

За його словами, законом цей документ стане тільки тоді, коли його підпише Президент. При цьому перший віце-спікер нагадав, що термін підписання закону ще не сплив.

Разом зі тим А.МАРТИНЮК наголосив, що не треба шукати спрощений підхід до подій, що відбулися 9 травня у Львові.

«Причина в тому, що була спроба показати м’язи нарощуючим структурам, в тому числі й «Свободі», яка хотіла показати, що вона Бога за бороду тримає», - сказав А.МАРТИНЮК.

Як повідомляв УНІАН, закон про внесення змін до Закону "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги) Верховна Рада прийняла 21 квітня.

4 травня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що підпише закон про використання червоного прапора під час святкових заходів до Дня Перемоги, щойно документ надійде йому на підпис.

6 травня глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що АП передала закон про використання червоного прапора на експертизу в Кабінет міністрів та Міністерство юстиції. "Після того як будуть отримані відповідні експертні висновки, закон буде поданий на підпис Президенту України", - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.