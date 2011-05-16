Попов: МАФи на «Лісовій» демонтували законно

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що демонтаж МАФів біля столичної станції метро «Лісова» відбувається законно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи ситуацію, що склалась сьогодні біля метро «Лісова».

За словами О.ПОПОВА, у місті демонтується тільки те, що стоїть незаконно.

«По цьому питанню, наскільки я пам’ятаю, я деталей не знаю, але є припис прокурора або слідчого. По цьому питанню мені доповідали на минулому тижні. Ми робимо законні дії і далі будемо їх робити», - зазначив О.ПОПОВ і запевнив, що на місці знесених кіосків нові МАФи встановлювати не будуть.

Повертаючись до питання сьогоднішнього демонтажу кіосків, голова КМДА зазначив, що від діяльності МАФів гроші до міського бюджету не надходили.

«Працює тіньовий бізнес, отримує тіньові гроші. Не платять податки. Ми не будемо такий бізнес підтримувати», - додав О.ПОПОВ.

Він висловив переконання, що якщо розвивати торгівлю у столиці, то її треба розвивати у нормальних умовах, нормальних приміщеннях.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Києві за непокору працівникам міліції, які забезпечували охорону правопорядку під час демонтажу працівниками ДП "Київблагоустрій" торговельних кіосків біля станції метро "Лісова", затримано 12 осіб.

За даними Центру громадських зв’язків ГУМВС України у місті Києві, працівники держпідприємства виконували припис прокуратури щодо демонтажу п’яти кіосків, але їм почали чинити спротив власники споруд. Для охорони правопорядку та забезпечення виконання припису під час процедури прибирання МАФів було задіяно близько 100 працівників міліції.

Як зазначили у ЦГЗ, торговці вчинили непокору законним вимогам працівників міліці, через що 12 осіб були затримані для складання протоколів про адміністративні порушення.

Також у главку міліції зауважили, що будь-якої інформації, у тому числі від медичних установ, про те, що хтось під час інциденту постраждав, немає.

Водночас, за інформацією ряду ЗМІ, внаслідок інциденту постраждали близько 10 осіб.