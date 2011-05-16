За підозрою в шахрайстві затримали одного з найбагатших людей Криму

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно бізнесмена Йосипа Ф., його представника і директора ТОВ за підозрою в шахрайському заволодінні більш як 600 тис. грн. грошей підприємців. Підозрюваних затримано.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

За інформацією прокуратури, підозрювані в першій половині минулого року зібрали більш як 600 тис. грн. з підприємців під обіцянку виділити приміщення в торговому центрі, який нібито будуватиметься на місці торгових наметів. «При цьому виконання зобов`язань до планів підозрюваних не входило», - говориться в прес-релізі.

Дії Йосипа Ф. і його представника кваліфіковані за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України як шахрайство, директора ТОВ - за ч.4 ст.190 і ч.2 ст.364 КК як шахрайство і зловживання службовим становищем.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За повідомленнями ЗМІ, Йосипа Ф., якого називають одним із найбагатших людей Криму, було затримано у вихідні в одній з лікарень Сімферополя, куди він ліг у четвер у зв`язку з погіршенням здоров`я.