Єфремов уже знає, що уряд таки перетасують
13:12, 16 травня 2011Політика
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Нардеп провів брифінг
ідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що в уряді можуть бути кадрові перестановки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.
О.ЄФРЕМОВ підкреслив: «Я знаю, що відбуватимуться деякі перестановки в рамках Кабінету міністрів України, але це рішення прем`єр-міністра і Президента України».
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