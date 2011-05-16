Єфремов уже знає, що уряд таки перетасують

13:12, 16 травня 2011
Політика
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Нардеп провів брифінг

ідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що в уряді можуть бути кадрові перестановки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив: «Я знаю, що відбуватимуться деякі перестановки в рамках Кабінету міністрів України, але це рішення прем`єр-міністра і Президента України».

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