Табачник засекретив текст підручника з історії України

Міністерство освіти України відмовилося надати текст підручника з історії України для 11 класів, який готується до друку.

У відповіді на депутатський запит лідера партії «За Україну!» В’ячеслава Кириленка з вимогою надати для ознайомлення текст підручника з історії, міністр освіти Дмитро Табачник лише вказує авторів підручників для 11 класу з історії України й повідомляє, що «підручники для 11 класу знаходяться у видавництві і готуються до друку».

За словами В’ячеслава Кириленка, відмова надати для ознайомлення тексти підручників з історії ще раз підтверджує, що міністр Табачник переписує українську історію.

«Ми неодноразово чули від українських науковців заяви про те, що МОН вимагає вилучити з підручників історії розділи про героїв Крут, Українських Січових Стрільців, визвольну боротьбу УПА в роки Другої світової війни тощо», - зазначив політик. - Відмова надати для ознайомлення текст підручників з історії для 11 класів, які уже знаходяться у друкарнях, на жаль, лише підтверджує слова істориків».

Як відомо, 17 березня у Верховній Раді Голова партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко звернувся із депутатським запитом до прем’єр-міністра України Азарова з вимогою надати для ознайомлення тексти нових підручників з історії України.

«Зважаючи на неодноразові заяви та дії Дмитра Табачника, спрямовані на перегляд змісту підручників, й викликану цим напругу в середовищі фахівців-істориків і в суспільстві в цілому, загрозу політичного цензурування текстів підручників, прошу дати доручення міністру освіти й науки, молоді та спорту Дмитру Табачнику надати мені як народному депутату України вищезгадані тексти підручників для ознайомлення», - зазначається у зверненні.