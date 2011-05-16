Міжнародне ножове шоу «Сталева грань»

У центрі столиці України пройде шоу ножів «Сталева Грань».

21-22 травня 2011 року у виставковому залі Торгово-промислової палати України яскраві і цікаві заходи будуть йти низкою, змінюючи та доповнюючи один одного. Лицарі-реконструктори, провідна танцівниця стилю Трайбл Беллліданс, артисти Національного цирку України, вихованці Федерації ушу/гунфу та цигун України, московський клуб спортивного метання ножів, Гільдія Лучників Україні, майстри-ковалі, шеф-кухарі ресторанів та багато інших організацій запропонують увазі гостей шоу показові виступи та майстер-класи. І не тільки продемонструють, а й навчать усіх охочих своїй майстерності. А експозиція сучасних ножів ознайомить відвідувачів з тенденціями ринку.

Безпосередньо в залі будуть розташовані стенди компаній, що представляють ножову продукцію відомих у всьому світі торгових брендів.

А саме:

«ІБІС» - найбільша в Україні мережа магазинів, в якій можна придбати товари для полювання, риболовлі та активного відпочинку. Асортимент ножів представлений продукцією відомих американських і європейських компаній Cold Steel, Spyderco, Zero Tolerance, Katz, Hogue, Blackhawk Blades; Puma, Fox Knives, Opinel, Boker, Mora; японськими ножами Mcusta, російськими фірмами а також цілим рядом унікальних робіт ножових майстрів, які не залишать байдужими цінителів ексклюзивних речей.

«Еколог» - ексклюзивний представник відомої німецької фірми Carl Linder Nachf (Золінген). З 2005 по 2010 р. ножі Linder 4 рази удостоювалися вищих нагород International knife Award на щорічних збройових виставках IWA в Нюрнберзі. Такого результату поки ще не досягла жодна з ножових фірм світу.

«Лезо ГРУП» - провідний дистриб'ютор ножів, заточувального інструменту, кухонних аксесуарів японських виробників Kasumi, Masahiro, Tojiro, Mcusta, Hattori, Hatamoto, Kanetsugu, Kanetsune, Rockstead, Hiro, G. Sakai, Seki-Cut, Seto. Кухонні, складні і туристичні ножі, авторські роботи, художні клинки, мечі японських майстрів.

«Кізляр Україна» - організатор шоу, представник найбільшого російського заводу «Кізляр» і ТОВ «Північна Корона» - офіційного постачальника Подарункового фонду Президента Російської Федерації.

Близько півсотні майстрів продемонструють авторські роботи: від етнічних до ультрасучасних виробів.

Упродовж двох днів поетапно буде створений ніж шоу: починаючи від кування клинка і закінчуючи пошиттям піхов.

Також буде проведено практичний семінар «Кований ніж» (за матеріалами, зібраними серед скандинавських та українських майстрів-ножовщиками).

Вхід вільний.

Шоу «Сталева Грань» починає свою роботу 21 травня об 11.00 і до 19.00 чекає на відвідувачів. А 22 травня - з 10.00 до 18.00.

Акредитація для представників ЗМІ та додаткова інформація за телефонами:

(044) 536-11-14 (15; 16)

(066) 172-17-85.

Контактна особа:

Гребенщикова Наталія

директор ТОВ «Кізляр Україна»

Детальніша інформація на сайті: http://steeledge.com.ua/