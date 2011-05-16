Соратника Черновецького звільнили з-під арешту

Слідчий Генеральної прокуратури України звільнив з-під арешту на підписку про невиїзд голову фракції Блоку Черновецького у Київраді Дениса КОМАРНИЦЬКОГО.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Андрій ФЕДУР.

«Так, в суботу йому було змінено міру запобіжного заходу на підписку про невиїзд», - сказав адвокат, додавши, що зараз Д.КОМАРНИЦЬКИЙ «перебуває у Києві, ходить на роботу, бере участь в суспільному житті».

А.ФЕДУР назвав рішення Генпрокуратури цілком логічним, оскільки, на його переконання, рішення суду про арешт Д.КОМАРНИЦЬКОГО було абсурдним.

Водночас адвокат запевнив, що його підзахисний не збирається нікуди виїжджати чи тікати «і буде ходити на всі слідчі дії Генпрокуратури, незалежно, подобаються вони нам чи ні».

Як повідомляв УНІАН, Д.КОМАРНИЦЬКОГО було затримано 8 квітня співробітниками столичного УБОЗу.

Д.КОМАРНИЦЬКОМУ інкримінується скоєння розбійного нападу в змові з групою осіб (ст.187 ч.2 Кримінального кодексу України).