Наша Україна вимагає від влади припинити «гру м’язами»

Партія «Наша Україна» вимагає від влади припинити переслідування учасників акцій протесту «Дня гніву».

Як повідомляє прес-служба партії, «Наша Україна» вимагає припинити переслідування «громадських активістів, як це відбувається з організаторами Дня гніву, та продовження абсурдних процесів проти учасників Податкового майдану».

Партія наголошує, що влада виставляє «Беркут», коли йдеться про мирних протестувальників, і натомість мовчазно спостерігає за завчасно відомими і свідомими провокаціями, як це відбувалося під час відомих подій 9 травня.

«По суті, суспільству нав’язуються запозичені з-закордону силові сценарії спілкування з мирними демонстрантами, щоб залякати людей і не дати можливість висловити незгоду зі здирницькою і антисоціальною політикою влади, яка призвела до масштабного зубожіння по всій країні», - зауважують в партії.

У «Нашій Україні» заявляють, що заборони і спроби зірвати мітинги, тиск і переслідування свідчать про те, що влада боїться вільної позиції людей. За минулий рік заборон на проведення протестних акцій було ухвалено більше, ніж за попередні п’ять років.

«Влада уникає прямого діалогу з людьми і намагається сховатися від проблем за репресивними методами», - підкреслюють «нашоукраїнці».

«Наша Україна» заявляє про неприйнятність такої політики, яка посилює напругу в суспільстві, і категорично вимагає припинити переслідування протестувальників.

«Такій безперспективній і недалекоглядній політиці є лише одна альтернатива: зупинити провокаційну «гру м’язами», зрозуміти і прийняти справедливі вимоги людей, зупинити наступ на середній і малий бізнес, що є основою життя мільйонів громадян, і через скорочення хижацьких чиновницьких витрат підтримати найбільш незабезпечені верстви населення», - наголошує «Наша Україна».