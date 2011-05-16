Чотирьом захисникам кіосків на «Лісовому» дали 4 доби
17:12, 16 травня 2011Політика
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За непокору працівникам міліції
Станом на 16.00 чотирьох із 13 затриманих за сутичку з міліцією на Лісовому ринку Києва Деснянський районний суд столиці засудив до 4 діб адміністративного арешту за непокору працівникам міліції.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, ще двом громадянам винесено рішення про сплату адмінштрафів в сумі 51 грн. за дрібне хуліганство.
Судове засідання по інших затриманих триває.
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