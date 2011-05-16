Владу лякають соціальним бунтом

Лідер ГО «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК переконаний, що ігнорування вимог всеукраїнської акції «Вперед» призведе до соціального бунту в країні.

Як зазначається у коментарі, переданому агентству УНІАН прес-службою З.ШКІРЯКА, громадянське об`єднання «Новий Київ» виступило співорганізатором акції «Вперед».

«Ситуація в країні сьогодні критична. Цинізм влади досяг апогею: соціально-економічні реформи доведені до абсурду, малий і середній бізнес - знищені, велика частина населення країни опинилася на межі виживання. Акція «Вперед» - це наш останній ультиматум владі», - заявив З.ШКІРЯК.

За його словами, законодавчі ініціативи, розроблені Радою підприємців України та внесені на розгляд Верховної Ради народним депутатом Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, так і не були прийняті владою до розгляду.

Крім того, З.ШКІРЯК висловив упевненість, що вимоги акції будуть посилені.

«Акція «Вперед» має об`єднати всі соціальні верстви населення України: від пенсіонера до студента, від вчителя до лікаря. Все, що сьогодні робить влада, можна назвати геноцидом українського народу. Вони підбурюють людей за національною ознакою і спонукають до громадянського конфлікту, як це було у Львові», - заявив голова СХП.

За словами З.ШКІРЯКА, “регіонали” заявляють, що опозиція не пропонує нічого натомість. “Але ось яскравий приклад - альтернатива у вигляді Народних реформ. Хоча я впевнений, що діалог з нинішньою владою безперспективний», - прокоментував З.ШКІРЯК.

Він додав, що в разі ігнорування вимог мітингу 19 травня “почнеться всеукраїнська мобілізація прихильників, яка обов`язково переросте в соціальний бунт”, результатом якого стане повалення правлячого режиму.

Лідер ГО «Новий Київ» заявив: «Ми не збираємось більше вести односторонній діалог з владою. Ми хочемо реальних змін в країні, хочемо, щоб думка мільйонів українців була почута”.

З.ШКІРЯК закликав усіх, кому не байдужа доля України, прийти 19 травня о 10.00 під стіни Верховної Ради і захистити майбутнє країни.

Як повідомляв УНІАН, про початок громадянської акції «Вперед» було оголошено 6 квітня, після провалу переговорів учасників та ініціаторів АвтоМайдану з Кабінетом міністрів щодо підтримки та ухвалення Народних реформ.

Була створена координаційна рада акції, до якої входять активісти, керівники громадських і профспілкових організацій, представники малого та середнього бізнесу, які представляють більшість областей України, а також народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина») Н.КОРОЛЕВСЬКА, яка внесла до Верховної Ради пакет законопроектів «Народні реформи».

Згідно з рішенням Координаційної Ради акції, у рамках її проведення в травні в десяти містах України пройдуть мітинги протесту.

На 19 травня заплановано проведення акції у Києві. Активісти “Вперед” організовують у цей день під стінами Верховної Ради засідання 2-ї Народної колегії, під час якого проголосують за ухвалення пакету законопроектів «Народна реформа» і будуть добиватися ухвалення цих законів народними депутатами. Для цього вирішено організувати під стінами парламенту наметове містечко у вигляді цілодобової «Народної Варти», яка буде нагадувати народним обранцям про вимоги Всеукраїнської громадської акції «Вперед». У наметовому містечку буде організований агітаційний пункт, в якому активісти акції будуть роз`яснювати суть вимог до влади.