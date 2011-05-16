У БЮТ кажуть, що судова система стала рабою Януковича

Сьогоднішнє рішення Печерського районного суду Києва про законність кримінального переслідування лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО свідчить про знищення судової системи в Україні.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві фракції "БЮТ-Батьківщина" з приводу відмови суду задовольнити скаргу Ю.ТИМОШЕНКО на порушення проти неї кримінальної справи щодо укладення газових контрактів.

"Відверто кажучи, ми передбачали подібний розвиток подій і не покладали надій на справедливе рішення Печерського суду. Але те, що давно є очевидним для нас, про що ми не припиняли говорити весь час від початку політичних репресій в Україні, сьогодні стало очевидним для всієї країни і для світової спільноти. Судову систему України перетворено в рабу ЯНУКОВИЧА", - йдеться у заяві.

Фракція нагадує, що в ході розгляду скарги Ю.ТИМОШЕНКО її захисник Сергій ВЛАСЕНКО наводив суду переконливі аргументи на користь незаконності порушення справи проти лідера партії "Батьківщина". Зокрема, про фальсифікацію постанови про порушення справи свідчать документи з Генеральної прокуратури та Міністерства юстиції, вже опубліковані у ЗМІ.

Йдеться про лист міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ про те, що прем’єр-міністр не має затверджувати директиви на переговори компанії "Нафтогаз України": "вимог необхідності затвердження Кабінетом міністрів директив делегації НАК "Нафтогаз України" на переговори з іншими суб`єктами господарювання статут (НАКу) не містить".

Крім того, до справи, порушеної ГПУ, долучено документ Генеральної прокуратури, який свідчить про безпідставність основної статті звинувачень Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень. Зокрема, у відповідь на запит депутата-«регіонала» заступник керівника ГПУ Віктор КУДРЯВЦЕВ зазначив, що "директиви делегації НАК "Нафтогаз України" на переговори з ВАТ "Газпром"... не можуть розглядатися в розумінні директив уряду, затвердження яких регулюється законодавством України".

"Сьогодні Печерський суд, сам того не бажаючи, виніс звинувачення не Юлії ТИМОШЕНКО, а персонально Віктору ЯНУКОВИЧУ. Оскільки красномовно довів факт знищення правосуддя в Україні", - заявляють депутати від "БЮТ-Батьківщини".

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва сьогодні, 16 травня, визнав законною постанову Генеральної прокуратури України про порушення кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод, підписаних її урядом з Росією у 2009 році.

Суд визнав підстави, достатніми для порушення Генеральною прокуратурою кримінальної справи. "Достатньо підстав для порушення кримінальної справи та для того, щоб розпочати процедуру розслідування кримінальної справи,а тому скарга задоволенню не підлягає. Суд постановив: залишити скаргу ТИМОШЕНКО без задоволення", - оголосила суддя Галина СУПРУН.

Згідно із законодавством, це рішення може бути оскаржено сторонами в апеляційному порядку протягом трьох днів.