Луценко хоче, щоб його справу розглядав суд присяжних
Подав до ГПУ клопотання
Лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО подав до Генеральної прокуратури клопотання про те, щоб його справу розглядав суд присяжних.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, у клопотанні екс-міністр внутрішніх справ зазначає, що Україною 17 липня 1997 року було ратифіковано Конвенцію “Про захист прав людини і основоположних свобод”, де у статті 6 закріплено, що “...кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав і обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення”.
Також Ю.ЛУЦЕНКО вказує, що стаття 127 Конституції прямо вказує на здійснення правосуддя професійними суддями, та у визначених законом випадках, народними засідателями і присяжними, а частиною 2 статті 129 Конституції встановлено, що судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. “Таким чином, за Конституцією, невід`ємним правом народу України є право безпосередньої участі в здійсненні правосуддя, а кожної людини - можливість обирати справедливий суд”, - йдеться у клопотанні.
“Отже, я, ЛУЦЕНКО Ю.В., маю право на розгляд кримінальної справи справедливим, безстороннім та незалежним судом, встановленим законом. Таким законом є Конституція України, що має найвищу юридичну силу і положеннями ст. 124, 127, 129 встановлює, що судочинство в Україні здійснюється судом присяжних”, - говориться у клопотанні.
“Невиконання вимог Конституції України стосовно внесення змін до кримінально-процесуального закону протягом п`ятнадцяти років не може обмежити право, надане громадянину України Конституцією, на розгляд справи судом присяжних”, - зазначає Ю.ЛУЦЕНКО.
“Саме розгляд справи судом присяжних є безумовною та конституційною гарантією забезпечення права на справедливий суд, закріпленого в ст. 5 Конвенції про захист прав людини і громадянина. Суд присяжних - це конституційне право народу брати участь у здійсненні правосуддя, яке не може бути обмежене будь-ким”, - йдеться у клопотанні.
“Зважаючи на те, що ст. 218 КПК України визначено можливість обвинуваченому заявити клопотання про склад суду, який буде здійснювати розгляд його справи, те, що норми Конституції є нормами прямої дії, вважаю, що єдиним законним складом суду, який забезпечить справедливий та безсторонній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням мене, ЛУЦЕНКА Юрія Віталійовича, є суд присяжних”, - сказано в документі.