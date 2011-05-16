Луценко хоче, щоб його справу розглядав суд присяжних

Лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО подав до Генеральної прокуратури клопотання про те, щоб його справу розглядав суд присяжних.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, у клопотанні екс-міністр внутрішніх справ зазначає, що Україною 17 липня 1997 року було ратифіковано Конвенцію “Про захист прав людини і основоположних свобод”, де у статті 6 закріплено, що “...кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав і обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення”.

Також Ю.ЛУЦЕНКО вказує, що стаття 127 Конституції прямо вказує на здійснення правосуддя професійними суддями, та у визначених законом випадках, народними засідателями і присяжними, а частиною 2 статті 129 Конституції встановлено, що судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. “Таким чином, за Конституцією, невід`ємним правом народу України є право безпосередньої участі в здійсненні правосуддя, а кожної людини - можливість обирати справедливий суд”, - йдеться у клопотанні.

“Отже, я, ЛУЦЕНКО Ю.В., маю право на розгляд кримінальної справи справедливим, безстороннім та незалежним судом, встановленим законом. Таким законом є Конституція України, що має найвищу юридичну силу і положеннями ст. 124, 127, 129 встановлює, що судочинство в Україні здійснюється судом присяжних”, - говориться у клопотанні.

“Невиконання вимог Конституції України стосовно внесення змін до кримінально-процесуального закону протягом п`ятнадцяти років не може обмежити право, надане громадянину України Конституцією, на розгляд справи судом присяжних”, - зазначає Ю.ЛУЦЕНКО.

“Саме розгляд справи судом присяжних є безумовною та конституційною гарантією забезпечення права на справедливий суд, закріпленого в ст. 5 Конвенції про захист прав людини і громадянина. Суд присяжних - це конституційне право народу брати участь у здійсненні правосуддя, яке не може бути обмежене будь-ким”, - йдеться у клопотанні.

“Зважаючи на те, що ст. 218 КПК України визначено можливість обвинуваченому заявити клопотання про склад суду, який буде здійснювати розгляд його справи, те, що норми Конституції є нормами прямої дії, вважаю, що єдиним законним складом суду, який забезпечить справедливий та безсторонній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням мене, ЛУЦЕНКА Юрія Віталійовича, є суд присяжних”, - сказано в документі.