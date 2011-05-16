У Вінниці відбулась акція на захист Луценка

У центрі Вінниці відбулась акція на захист екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКО, який голодує на знак протесту проти рішення суду продовжити термін його ув’язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, організатором заходу виступила Вінницька обласна організація партії "Народна самооборона".

Учасники акції одягнули на себе плакати з написами: «Сьогодні Луценко - завтра ти!», «SOS! Влада убиває Луценко!» й роздавали перехожим листівки з такими ж написами.

«Цією акцією ми намагаємось сказати суспільству, що не потрібно бути осторонь і, отримавши листівку, кожна людина зробить свій висновок», - сказав голова Вінницької обласної організації «Народної самооборони» Руслан ПАСТУШЕНКО.

При цьому він зазначив, що навіть сьогодні йому телефонували з правоохоронних органів і рекомендували не проводити акцію.

На переконання Р.ПАСТУШЕНКА, влада «справою ЛУЦЕНКА» намагається залякати людей.

За його словами, прихильники партії неодноразово звертались до прокуратури Вінницької області зі скаргами, в яких наводили факти зловживань високопосадовців, які й досі обіймають свої посади. «Це демонструє, що в нас не те що подвійні, а потрійні стандарти», - сказав Р.ПАСТУШЕНКО.

Він додав, що на сьогодні прихильниками Вінницької обласної організації "Народної самооборони" є близько тисячі прихильників. «З арештом ЛУЦЕНКА навпаки багато людей почали якось частіше намагатись виказувати свою точку зору і робити це більш відкрито», - сказав Р.ПАСТУШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодовку після рішення суду в чергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.