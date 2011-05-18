Шкіряк відчув у повітрі запах 37-го

Лідер громадянського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-християнської партії Зорян ШКІРЯК закликає киян вийти на акцію протесту, що пройде 19 травня під стінами Верховної Ради України в рамках громадянської акції «Вперед».

Про це повідомляє прес-служба політика.

«Влада в столиці узурпована Партією регіонів. У киян вкрали право самим вирішувати свою долю. Щодня з екранів телевізора пан ПОПОВ, віщає нам про свої успіхи, переконливо розповідаючи про досягнення «команди професіоналів» в муніципальній сфері. Але в реальності успіхів мало, суцільне замилювання очей», - заявляє З.ШКІРЯК.

«У житті ми бачимо інше: непомірне зростання тарифів на ЖКГ, космічні ціни в магазинах, брудні двори, невивезене сміття, неосвітлені вулиці, багатогодинні автомобільні затори і т.д. Влада продовжує знищувати наші парки, руйнувати історичну зовнішність столиці. Вони «наклали руку» на все, що не встиг вкрасти ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Вони відбирають у одних і перерозподіляють між собою», - продовжив З.ШКІРЯК.

Він переконаний, що за красивими словами про благо киян “ховається жага наживи”.

“Ці «нові менеджери» обіцяють покарати винних у розграбуванні столиці, тикають пальцем, називають суми нанесених збитків. Але не встигають вони гучно заарештувати чергового члена «маладой каманди», як він тут же опиняється на волі. При цьому вони мовчать, що й самі брали активну участь у злодіяннях, скоєних ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і Ко. Це політика подвійних стандартів, політика лицемірів», - стверджує лідер «Нового Києва».

Він звернув увагу, що представники столичної влади дуже люблять згадувати про Євро-2012. “Але ось залишився рік. Що змінилося?»,- запитує він.

З.ШКІРЯК також нагадав, що в столиці панує міліцейське свавілля. «Сьогодні в Києві стає проблемою як захиститися від міліції. Люди в погонах стали зброєю влади в боротьбі з власним народом », - заявив він.

«Нещодавно, під час рейдерського нападу міліції на ринок «Лісовий» беззахисних жінок били і цькували «черемхою». Але найбільш обурює те, що ця вакханалія відбувалася за підтримки «здорованів» з прапорами «Молодих регіонів»!!!”, - прокоментував З.ШКІРЯК, звертаючи увагу, що таким чином, правляча партія публічно підтримала побиття громадян.

«Ми дожилися до абсурду. Люди залякані, люди розчаровані, люди зневірені. Київ поступово перетворюється на місто страху і забуття, де кожен, що думає «не так», може стати жертвою режиму. На дворі 2011-й, а у повітрі запах 37-го...», - вважає лідер “Нового Києва”.

“Саме тому, я закликаю мешканців Києва вийти на протест під стіни ВР і приєднатися до громадянської акції «Вперед», 19-го травня. Потрібно піднятися з колін. Потрібно показати, що Київ заслуговує на більше, що ми не змирилися. Тільки об`єднавши зусилля, разом, ми зможемо відстояти нашу свободу, захистити наші права, майбутнє наших дітей. Я щиро вірю, в мудрість і рішучість киян, прекрасних, рідних мені людей, поруч з якими я прожив 38 з 40 років свого життя», - завершив політик.

Як повідомляв УНІАН, про початок громадянської акції «Вперед» було оголошено 6 квітня, після провалу переговорів учасників та ініціаторів АвтоМайдану з Кабінетом міністрів щодо підтримки та ухвалення Народних реформ.

Була створена координаційна рада акції, до якої входять активісти, керівники громадських і профспілкових організацій, представники малого та середнього бізнесу, які представляють більшість областей України, а також народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина») Н.КОРОЛЕВСЬКА, яка внесла до Верховної Ради пакет законопроектів «Народні реформи».

Згідно з рішенням Координаційної Ради, мітинги протесту у рамках акції в травні відбудуться в десяти містах України. На 19 травня заплановано проведення акції у Києві. Активісти “Вперед” організовують у цей день під стінами Верховної Ради засідання 2-ї Народної колегії, під час якого проголосують за ухвалення пакету законопроектів «Народна реформа» і будуть добиватися ухвалення цих законів народними депутатами.