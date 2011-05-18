Годинникарі та ювеліри скаржаться, що їх заганяють в тінь

Спілка підприємств української годинникової промисловості заявляє про підтримку Весняного маршу протесту, який відбудеться 19 травня під стінами Верховної Ради України в рамках Всеукраїнської акції «Вперед». Про це йдеться в заяві Спілки, переданій УНІАН.

Виробники і постачальники годинників висловлюють свою стурбованість економічною ситуацією, що склалася в країні, а саме: стрімким падінням купівельної спроможності на внутрішньому ринку; митною політикою, спрямованою на безпідставне підвищення реальної митної вартості у кілька разів, що веде до знищення легального імпорту і зростання цін на імпортні товари для населення; високим рівнем корупції і непрозорості процедур у сфері державних закупівель; регулюванням економіки адміністративно-командними, а не ринковими методами тощо.

Як наголошується в заяві, підтримуючи акцію "Весняний марш протесту", представники ювелірної і годинникової галузі вимагають проведення зваженої економічної політики, спрямованої на розвиток внутрішнього ринку і ліквідацію корупції у всіх сферах, особливо на митницях і в системі державних закупівель, а також обмеження втручання держави в підприємницьку діяльність суб'єктів бізнесу.

«Наші фахівці готові взяти безпосередню участь в розробці відповідних нормативних актів, спрямованих на покращення економічного клімату в країні й сприяти конструктивному діалогу з владою», - говориться в заяві Спілки підприємств української годинникової промисловості.

Нагадаємо, 13 квітня в Києві відбулися збори Народної колегії акції «Вперед», в яких взяли участь більш як 420 делегатів зі всіх регіонів України і на яких було ухвалено рішення почати 19 травня під стінами Верховної Ради Весняний марш протесту. Серед вимог акції - припинення антинародних реформ і економічних репресій, початок реальної боротьби з корупцією у всіх ешелонах влади, ухвалення пакета «Народних реформ», розроблених суспільством. Ініціатором розробки пакета законодавчих ініціатив «Народна реформа» є народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА. До пакета «Народних реформ» входять законопроекти про спрощену систему оподаткування, скасування єдиного соціального внеску для інвалідів і пенсіонерів; посилення персональної відповідальності чиновників за посадові зловживання; збільшення прожиткового мінімуму і ряд інших соціально-економічних ініціатив.