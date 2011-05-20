Міністр просить українців скинутися на корвет

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ закликає українців допомогти коштами на будівництво корабля класу “корвет”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони, про це він заявив учора під час урочистого відкриття четвертого сезону міжнародних вітрильних змагань “WindMaster Regatta 2011”, що відбулося в акваторії Київського водосховища.

“Підтримаємо ініціативу ветеранів флоту і збудуємо український корвет громадою”, - закликав М.ЄЖЕЛЬ.

“Я особисто віддаю на будівництво українського корвета своє місячне грошове забезпечення”, - підкреслив міністр оборони.

Він висловив впевненість, що в Україні знайдеться багато людей, які також візьмуть участь в будівництві “народного корабля”. “До речі, тільки-но був оприлюднений відповідний фінансовий рахунок, як почали поступати гроші від громадян”, - додав М.ЄЖЕЛЬ.

Як повідомлялося, збудувати корвет громадою поставили за мету ветерани вітчизняного флоту у Севастополі, які ухвалили рішення заснувати благодійну організацію “Фонд відродження Українського флоту”.