Каськів сказав, коли здасть депутатський мандат

Народний депутат України Владислав КАСЬКІВ (фракція НУ-НС) обіцяє скласти депутатський мандат одразу після того, як почне отримувати заробітну плату в Державному агентстві з інвестицій і управління національними проектами.

Про це В.КАСЬКІВ повідомив в інтерв`ю газеті "Дело" (№ 15 від 20-26 травня 2011 року).

"Я не одержую заробітну плату за свою роботу в агентстві. Тільки 12 травня Президент видав Указ, яким затвердив положення про агентство. До цього ми були командою ентузіастів, яка не мала формальних адміністративних положень, які дають можливість сформувати штат. Однак це тимчасові труднощі. Як тільки будуть виконані формальні процедури зі створення агентства, я одразу ж здам мандат", - сказав В.КАСЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до Вищого адміністративного суду з позовом про дострокове припинення повноважень депутата В.КАСЬКІВА.

В.ЛИТВИН мотивував свої вимоги тим, що 23 листопада 2007 року В.КАСЬКІВ склав присягу депутата і реалізував ці повноваження на постійній основі.

При цьому указом №1176 від 23 грудня 2010 року його було призначено на посаду голови Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами, а згідно із законодавством депутати не можуть мати іншого представницького мандата або перебувати на державній службі.

31 березня Вищий адмінсуд відмовив у задоволенні позовних вимог В.ЛИТВИНА, таким чином, зберігши депутатські повноваження В.КАСЬКІВА. Колегія суддів дійшла висновку, що В.КАСЬКІВ не розпочав виконання функціональних обов`язків голови Держнацпроекту і не може вважатися таким, хто перебуває на державній службі, оскільки зазначене агентство не функціонує, а реорганізацію попередніх держагентств (на основі яких має бути створено Держнацпроект) ще не закінчено і вони продовжують функціонувати.

Це рішення Вищого адмінсуду є остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному або касаційному порядку.