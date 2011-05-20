Пшонку просять розібратися з замахом на «державного діяча» Ляшка

Верховна Рада направила запит до голови ВР Володимира ЛИТВИНА, генерального прокурора Віктора ПШОНКИ та міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА щодо інциденту між депутатами Олегом ЛЯШКОМ та Адамом МАРТИНЮКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний запит був зачитаний сьогодні під час засідання парламенту .

Автор запиту - народний депутат від НУ-НС Олександр ЧОРНОВОЛЕНКО - просить генпрокурора, голову ВР та міністра юстиції з’ясувати обставини «щодо замаху на державного діяча, народного депутата Олега ЛЯШКА, здійсненого головуючим на сесії Верховної Ради першим заступником голови ВР Адамом МАРТИНЮКОМ».

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в парламенті сталася бійка між О.ЛЯШКОМ та А.МАРТИНЮКОМ. Вона виникла у сесійній залі після того, як під час обговорення одного з питань позафракційний О.ЛЯШКО підійшов до головуючого першого віце-спікера з проханням надати йому слово для виступу. А.МАРТИНЮК відмовився це зробити. О.ЛЯШКО почав ображати А.МАРТИНЮКА, зокрема, назвав його фарисеєм. А.МАРТИНЮК схопив О.ЛЯШКА руками за горло і перекинув його через дверцята до президії.