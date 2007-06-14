Богатирьова: ми приречені на дежавю

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді Раїса БОГАТИРЬОВА переконана, що в наступному скликанні парламенту буде відновлено діяльність нинішньої коаліції. Таку думку вона висловила російському виданню "Время новостей", повідомляє прес-служба Партії регіонів.

Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що парламент не зазнає суттєвих змін: "ми приречені на дежавю. До парламенту мають шанси повернутися здебільшого лише нинішні учасники». На її думку, в парламенті нового скликання може з`явитися одна або дві невеликі нові сили, які не змінять розстановку сил. «Дискусії навколо формування більшості в парламенті наступного скликання розгорнуться між "помаранчевими" і "біло-блакитними". У нас є всі шанси реставрувати стару коаліцію, але вже з переконливою політичною більшістю. Зрозуміло, відповідно, хто буде новим прем`єр-міністром", - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

При цьому вона додала, що багато українських експертів не виключають широкої коаліції між Партією регіонів і "Нашою Україною". "Цей союз був би потрібний і вигідний Президентові напередодні виборів глави держави в 2009 році, але він міг би ослабити можливості Партії регіонів висунути свого кандидата в президенти і перемогти. Наша Партія регіонів довела ефективність управління країною: щомісячна інфляція нижча одного відсотка, профіцит доходної частини бюджету, нарощування соціальних інвестицій... Нам дострокові вибори не були потрібні. Швидше за все, вони надовго дестабілізують ситуацію. Але цінності, які ми захищаємо, фундаментальні, і ми не можемо робити їх заручниками в боротьбі політичних сил за владу", - підсумувала Р.БОГАТИРЬОВА.