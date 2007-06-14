У понеділок людину Ющенка у ЦВК лякатимуть жахливими наслідками

Вісім членів ЦВК (Михайло Охендовський, Юрій Данилевський, Тамара Астахова, Олександр Шелестов, Тетяна Лукаш, Юрій Донченко, Броніслав Чайковський і Олександр Чупахін) знову ініціюють проведення засідання комісії 18 червня. Про це на зборах цих членів ЦВК повідомив М.Охендовський. Члени мають намір ініціювати засідання комісії з метою прийняття колегіального рішення про закріплення за кожним членом ЦВК певного регіону України.

М.Охендовський заявив, що в разі, якщо голова ЦВК Володимир Шаповал не усвідомить незаконність своєї позиції, можливі три шляхи розвитку подальших подій. Зокрема, це: звернення до Президента та парламенту щодо зміни складу ЦВК, звернення до суду через порушення членами ЦВК присяги, і, в крайньому випадку, вибори не відбудуться, оскільки нинішній склад ЦВК є не дієздатним.

Нагадаємо, раніше, 11 червня, В.Шаповал одноособово підписав розпорядження про закріплення за кожним членом ЦВК регіону України.

РБК-Україна