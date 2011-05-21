Редактор зізналася, що домалювала патріарху Кирилу прихожан на літургії

Віолета Магаріт, редактор «того самого знімка» з площі Свободи в Харкові, на якому кількість присутніх на літургії за участю Патріарха Кирила було збільшено удвічі, не мала ніякого злого наміру і глибоко шкодує про те, що сталося. Про це вона повідомила сайту «Релігія в Україні».

«Я, і ніхто інший, в тверезому розумі і при пам`яті редагувала це фото, - сказала Віолета. - Людей на площі на тому фото здавалося мало. Могли б зібратися і більше.. Було б красивіше. Взагалі, я люблю красу. Прагну вдаліше кадрувати знімок, щоб не було "порубаних" голів, людей, коней».

«Повірте, ніяких цікавих подробиць не відкрию», - сказала Віолета. На думку редактора, «маніпуляції на шляху до естетики і досконалості іноді необхідні». Проте вона визнає свою помилку, яку називає «торжеством несвідомого».

Як повідомлялося, з нагоди урочистого проведення Патріархом Кирилом літургії на площі Свободи в Харкові 8 травня офіційний сайт Російської Православної Церкви оприлюднив інформацію про те, що на богослужінні було «присутні близько 40 тисяч осіб». Разом з тим на фотографії, що не пройшла редакторську правку, видно, що кількість людей на площі не відповідає цьому числу.