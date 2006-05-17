Черновецький ще може думати до осені, чи бути київським мером

Центральна виборча комісія продовжила для Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО термін реєстрації народним депутатом України до 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ЦВК ухвалила на сьогоднішньому засіданні, визнавши поважною причину його звернення, в якому він своє прохання пояснює наявністю судових позовів про визнання недійсними виборів мера Києва 26 березня 2006 року.

Нагадаємо, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на виборах-2006 переміг на виборах Київського міського голови, а також був обраний народним депутатом України від блоку "Наша Україна" (№29 у списку). Згідно із законом, він повинен відмовитися від одного з мандатів. Але Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до ЦВК з проханням відкласти розгляд питання про його реєстрацію народним депутатом України до 1 вересня.