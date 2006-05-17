Черновецький ще може думати до осені, чи бути київським мером
... чи переходити до парламенту
Центральна виборча комісія продовжила для Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО термін реєстрації народним депутатом України до 1 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ЦВК ухвалила на сьогоднішньому засіданні, визнавши поважною причину його звернення, в якому він своє прохання пояснює наявністю судових позовів про визнання недійсними виборів мера Києва 26 березня 2006 року.
Нагадаємо, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на виборах-2006 переміг на виборах Київського міського голови, а також був обраний народним депутатом України від блоку "Наша Україна" (№29 у списку). Згідно із законом, він повинен відмовитися від одного з мандатів. Але Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до ЦВК з проханням відкласти розгляд питання про його реєстрацію народним депутатом України до 1 вересня.