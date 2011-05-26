Генпрокуратуру просять відреагувати на «нахабні дії вандалів»

Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності закликає Генеральну прокуратуру України припинити порушення законодавства представниками УПЦ МП, які самовільно розпочали будівництво на пам’ятці національного значення «Залишки фундаменту Десятинної церкви».

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві, комітет розцінює останні дії представників УПЦ МП як такі, що порушують законодавство про охорону культурної спадщини та про свободу совісті та релігійні організації.

Комітет ВР звертається до Генеральної прокуратури припинити порушення національного законодавства і належним чином відреагувати на “нахабні дії вандалів, які компрометують Українську державу в очах світової спільноти”.

Як зазначається у заяві, комітет у межах своєї компетенції постійно контролював хід проведення робіт з музеєфікації залишків Десятинної церкви.

“Ідея збереження залишків цього першого кам’яного храму на Русі об’єднала довкола себе провідних науковців, політиків, громадських діячів і просто небайдужих українців. Ідея об’єднала націю, бо нація зрозуміла, що занадто дорогу ціну заплатить за втрату цього живого каменю, що своїм корінням найглибше сягає у її душу.

Спільними зусиллями впродовж років випрацьовувався чіткий механізм збереження національної пам’ятки – реставрація та створення музею Десятинної церкви. Чиновники з Міністерства культури України інформували про плани консервації та приведення у стан, придатний для екскурсійного відвідування, залишків автентичних фундаментів Десятинної церкви, створення стендової експозиції, присвяченої історії давнього Києва”, йдеться у заяві.

Зважаючи на постійні сигнали з боку наукової громадськості та фахівців про зведення нової Десятинної церкви, народні депутати – члени Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності провели 22 грудня 2010 року розширене виїзне засідання до цієї унікальної пам’ятки історії та культури. Запрошені чиновники з Міністерства культури категорично заперечили інформацію про спрямування бюджетних призначень на спорудження нової церкви УПЦ МП, вкотре завіривши громадськість про послідовне дотримання всіх урядових рішень та розпорядження Президента України від 2004 року про музеєфікацію залишків церкви Богородиці (Десятинної).

Комітет ВР з питань культури і духовності неодноразово наголошував на тому, що пам’ятка археології після того, коли археологічні роботи буде завершено і прийнято рішення про зведення Десятинної церкви, буде остаточно втрачена, відновлений же об’єкт не вважатиметься пам’яткою культурної спадщини. Народні депутати одноголосно прийняли рішення підтримати позицію археологів про те, що слід музеєфікувати археологічну пам’ятку на основі знайдених археологічних та інших культурних цінностей.

“Події, що відбуваються сьогодні довкола залишків фундаменту Десятинної церкви, здоровим глуздом важко пояснити. Адже фактично руйнується напрацьована роками концепція музеєфікації, яку не залежно від політичної приналежності роками підтримували всі уряди України”, заявляють у Комітеті ВР з питань культури і духовності.