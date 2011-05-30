Королевська вважає шкоду від рейдерства такою ж, як від піратів

Україна вступила в четверту хвилю рейдерських захоплень, але це вже не бандитське, а державне рейдерство. Про це заявила народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція «БЮТ-Батьківщина») на круглому столі «Як захистити бізнес від рейдерських захоплень», організованому Комітетом спільно з журналом «Эксперт Украина».

Як передає кореспондент УНІАН, голова парламентського комітету вважає, що однією з основних причин рейдерства в Україні є відсутність персональної відповідальності чиновників за зловживання в економічній сфері. «Поки не буде зламана сама філософія рейдерства в країні, поки вседозволеність і безкарність держчиновників не зміниться їхньою персональною відповідальністю за завдані збитки, ніякими корегуваннями цивільного кодексу, ніякими поправками в закони ми не зможемо змінити цю ситуацію», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат вважає, що безвідповідальність чиновників породжується монополією держави на розслідування випадків рейдерства. Ефективним механізмом боротьби з рейдерством, на її думку, стало б надання громадянам права вносити позови й проводити розслідування.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що у влади не вистачає політичної волі для протидії рейдерству. «Маючи політичну волю, навіть за чинним законодавством одного року було б достатньо, щоб придушити рейдерство в країні, оскільки рейдерство не може розвиватися без зв`язку з владою», - підкреслила вона.

Народний депутат вважає, що в законодавчому полі умови бізнесу покращуються, але в реальності підприємцям легше не стає. Навпаки, після ухвалення Податкового кодексу, повноваження контролюючих структур було розширено. «Не дивно, що з початку року почастішали випадки беззаконня контролюючих органів по відношенню до малого й середнього бізнесу. Підприємці вимушені самоорганізовуватися, збирати гроші на оплату послуг адвокатів, які захищають їх від необгрунтованих претензій контролюючих органів», - розповіла Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Шкода, яку приносить рейдерство українській економіці пропорційна тій шкоді, яку завдають сомалійські пірати своїй країні», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, Україна пережила вже три хвилі рейдерства. Перша хвиля припала на початок 90-х років, коли йшов переділ державної власності. Друга хвиля була в другій половині 90-х років, коли масово скуповувалися приватизаційні сертифікати та здійснювалися маніпуляції з частками акціонерного капіталу. Третя хвиля – бандитське рейдерство в кінці 90-х - початку 2000-х років, коли відбувався переділ власності й захоплення підприємств.

«Україна вступила в четверту хвилю рейдерських захоплень, але це вже державне, чиновницьке рейдерство. Апетити у рейдерів залишилися ті самі, а ось смаки змінилися. Якщо до цього переділ в основному стосувався великих підприємств, то в 2010-2011 роках рейдерства масово зазнає малий і середній бізнес», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також повідомила, що в країні відбувається мутація рейдерства – переміщення центрів координації рейдерских захоплень у контролюючі органи. «Це дозволяє рейдерам мінімізувати ризики й максимально спростити процедуру захоплення підприємств, використовуючи інструменти державного контролю та користуючись неоднозначністю законів. Адже виконуючи законодавство кожна людина в нашій країні автоматично стає злочинцем», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.