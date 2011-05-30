Королевська - владі: досить уже говорити про віртуальні перемоги

У 2011 році уряд не зробив нічого для підвищення конкурентоспроможності України.

Так прокоментувала УНІАН результати досліджень конкурентоспроможності (Міжнародний інститут управління, Швейцарія) і корупції (аудиторська компанія Ernst&Young) народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція «БЮТ-Батьківщина»).

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначає, що Україна продовжує залишатися однією з найменш конкурентоспроможних економік світу. «Чиновники розповідають про успіхи в дерегулюванні, поліпшенні інвестиційної привабливості України і боротьбі з корупцією. Утім, міжнародні рейтинги говорять про зворотнє. Можливо, досить уже говорити про віртуальні перемоги, і приступити до реальних змін?», - каже депутат.

Як повідомлялося раніше, в опублікованому рейтингу найбільш конкурентоспроможних країн світу Міжнародного інституту управління, Україна посіла 57-е місце з 59-ти країн, які взяли участь в дослідженні.

На думку народного депутата, негативна оцінка діям уряду поставлена за ручне втручання в економіку, повсюдний адміністративний тиск на бізнес, недостатній захист прав власності і корупцію.

Нагадаємо, за підсумками дослідження корпоративного шахрайства і корупції в країнах Європи аудиторської компанії Ernst&Young, Україна виявилася однією з найбільш корумпованих країн в Європі. Широке розповсюдження корупції і хабарництва в Україні визнали 91% українських підприємців, опитаних компанією, тоді як у середньому по Європі цей показник склав 62%.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що для виправлення ситуації уряд має концентруватися на таких завданнях: зниження податкового тиску; спрощення адміністрування податків; масштабне дерегулювання, результатом якого стане скорочення контактів бізнесу з контролюючими органами; відмова від ручного управління економікою; а також реальна, а не декларативна боротьба з посадовими злочинами чиновників.

Відповідні заходи передбачені пакетом законодавчих ініціатив «Народна реформа», розробленому за участю більше 300 громадських організацій і профспілок і зареєстрованому у Верховній Раді України Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ.

«Саме ці заходи, запропоновані громадянським суспільством, дозволять Україні забезпечити розвиток конкурентної економіки 21-го століття в Україні і підняти стандарти життя людей», - заявляє Н.КОРОЛЕВСЬКА.