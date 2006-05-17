Каськів оголосить про кадрові та організаційні зміни в партії. Прес-конференція в УНІАН

12-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Громадянської партії ПОРА, під час якої Владислав Каськів оголосить про кадрові та організаційні зміни в партії, план її реформування та повідомить про найближчі дії ПОРИ в контексті розвитку політичної ситуації. Окрім того, Владислав Каськів означить перспективи політичного позиціонування партії після парламентських виборів.