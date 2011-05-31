Сьогодні до Києва прибуває новий посол Польщі в Україні Генрик ЛИТВИН, який набуде своїх повноважень після вручення вірчих грамот Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Про це сьогодні повідомляє газета "Україна молода" (№ 91 від 31 травня 2011 року).

"Україна для Польщі має надзвичайно велике значення, тому Президент і глава МЗС шукали на посаду посла достойного кандидата. Кандидатуру Генрика ЛИТВИНА вітає й Україна — це дуже важливо. Він добре обізнаний на східному напрямку (Україна, Білорусь, Росія), на початку 1990–х років був першим генеральним консулом Польщі у Львові. Потім працював у Римі, був заступником посла в Москві, очолював польську амбасаду в Білорусі. Після Смоленської катастрофи ЛИТВИНА викликали в Міністерство закордонних справ, оскільки заступник міністра Анджей Кремер, який займався східним напрямком, загинув. А іншого кандидата, який однаково добре знав би і консульські справи, і східні, не було", - повідомив в інтерв'ю газеті тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Даріуш ГУРЧИНСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Раніше інтереси Польщі в Україні представляв Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ, який в 2010 році посів третє місце у рейтингу іноземних послів в Україні за 2010 рік. Цей рейтинг складав Інститут світової політики.