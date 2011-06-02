Мер Чернігова вступив до Партії регіонів

Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ вступив до лав Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, на офіційному веб-порталі міської ради з`явилася інформація про партійність О.СОКОЛОВА і членство саме у Партії регіонів. До цього часу міський голова Чернігова декларував свою позапартійність.

Під час спілкування із журналістами на сесії міськради О.СОКОЛОВ підтвердив свій вступ до лав Партії регіонів і назвав цей крок закономірним.

"Це означає, що я підтримую курс реформ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА", - сказав мер Чернігова, додавши, що Партія регіонів підтримувала його на виборах 2006 року, а у 2010 році він балотувався на посаду міського голови від Партії регіонів, ще не перебуваючи у її лавах.