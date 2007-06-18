Політологи коментують ”список Балоги” й очікувану реакцію на нього

Політологи висувають різні версії сприйняття учасниками мегаблоку демократичних сил “першої десятки” виборчого списку, оприлюдненої головою Секретаріату Президента України Віктором БАЛОГОЮ.

Про це свідчать передані УНІАН результати експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що «список БАЛОГИ» учасники мегаблоку звичайно сприймуть неоднозначно - особливо блок «Рух – Українська правиця» і частково «Народна самооборона». Водночас експерт не виключає, що можливо «Правиця» буде задоволена тим, що окрім Юрія ЛУЦЕНКА з «Народної самооборони» в десятку не потрапив ніхто.

Водночас, за словами В.КАРАСЬОВА, всі учасники мегаблоку приймуть, хоча і неостаточне, однак принципове рішення. В.КАРАСЬОВ пояснив, що “фактори неоднозначного сприйняття зрозумілі – в першій десятці немає представників “Правиці” і лише один представник “Самооборони”. “Але є залізобетонні фактори прийняття цього списку – глава Секретаріату не міг не погодити хоча б більшість цієї десятки з Президентом. До того ж всі розуміють, що якщо не керівником проекту блоку демократичних сил, то, безумовно, продюсером є сам глава Секретаріату Президента”, - зауважив політолог.

Він також акцентує увагу на значному омолодженні списку блоку демократичних сил. “Я б навіть тут використав іронію: якщо логіка «Нашої України»-2006 - Президент і «любі друзі», то в 2007 році – Президент і «любі діти», тобто нове покоління політиків, місію ввести до великої політики яких взяв на себе діючий Президент”, – вважає В.КАРАСЬОВ.

На думку голови Центру досліджень політичних цінностей Олеся ДОНІЯ, “ілюзіям, що спільний список «Нашої України», «Народної самооборони» та «Української правиці» формують саме суб’єкти виборчого процесу, завдано серйозного удару. Виявляється список (принаймні його “першу десятку”) формує чи то Секретаріат Президента, чи то особисто Віктор БАЛОГА”.

Експерт також переконаний, що «Список БАЛОГИ» свідчить, що оточення Президента «взяло курс на омолодження «Нашої України»». «Самій «Нашій Україні» це може серйозно допомогти і надати другого дихання цьому проекту, а от рейтингу спільного блоку такий підхід може зашкодити», – вважає політолог.

У свою чергу, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що список “першої десятки” мегаблоку, оприлюднений В.БАЛОГОЮ, „підтверджує версію, що лідерська група буде позиціонуватись як майбутній пропрезидентський склад уряду”. Але, за його словами, залишаються ті ж заперечення – важливо врахувати в “другій п’ятірці” позиції інших лідерів блоку. А.ЄРМОЛАЄВ зауважив, що, крім молодих і амбітних політиків, є ще й група політичних лідерів, з якими пов’язують дії відомих партій – зокрема це лідери «Собору», лідери Української народної партії. Є люди, які відомі як засновники партії "Народний Союз Наша Україна". “Це важливий капітал, який повинен бути врахований і з точки зору внутрішнього розкладу сил в самому блоці”, – переконаний А.ЄРМОЛАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня, керівник Секретаріату Президента України В.БАЛОГА не виключив, що виборчий список мегаблоку демократичних сил очолить лідер політичної партії "Народний Союз Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Також він назвав прізвища кандидатів на включення до першої десятки виборчого списку об’єднаного демократичного блоку: В.КИРИЛЕНКО, лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, член Президії НСНУ Руслан КНЯЗЕВИЧ, президент інформаційного агентства УНІАН Ірина ГЕРАЩЕНКО, голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ПАВЛЕНКО, член Президії НСНУ Ксенія ЛЯПІНА, заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР, голова Харківської ОДА Арсен АВАКОВ.