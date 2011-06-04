Литвин про Росію, США, радикалізм і ненависть

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що в державі необхідно створити центральний державний реєстр злочинів на грунті ненависті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні Ради регіонів у Ялті.

За його словами, перші кроки в цьому напрямку зроблені «по лінії СБУ і МВС».

В.ЛИТВИН вважає, що такий реєстр «має бути публічним». Він підкреслив, що в Росії уряд публікує списки організацій та осіб, що підозрюються в екстремізмі за рішенням суду. Спікер також додав, що «Міністерство юстиції Росії на вимогу закону про протидію екстремістській діяльності веде та публікує в інтернеті федеральний реєстр матеріалів, у тому числі текстів пісень, визнаних на підставі рішень судів, екстремістськими».

Голова ВР зазначив, що в Україні «не уніфіковане законодавство щодо злочинів на грунті ненависті». «Є лише окремі статті і положення, які, у свою чергу, орієнтуються на те, щоб засудити ідеологію, виходячи з політичних позицій, а не захистити права людини».

При цьому В.ЛИТВИН зауважив, що з огляду на фактичний старт передвиборчої парламентської кампанії «спостерігається намагання примусити Верховну Раду обслуговувати лозунги та гасла тих чи інших політичних структур», і пошкодував з приводу того, що парламент піддається цим тенденціям, приймаючи відповідні рішення без урахування їх наслідків.

В.ЛИТВИН наголосив, що в Україні існує проблема із застосуванням законодавства щодо попередження проявів радикалізму. Він додав, що у статтею 161 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за порушення рівноправності громадян на основі расового, національного та релігійного походження, але дана стаття з 2005 року в Україні застосовувалася лише 5 раз. Для порівняння він зазначив, що в США у 2009 році зареєстровано 6604 «злочини ненависті», а в Швеції - 5800.