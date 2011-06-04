В НУ пенсійну реформу вважають узаконенням дискримінації українців

Народний депутат від «Нашої України» Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ переконаний, що новий проект пенсійної реформи, який урядовці називають найбільш ліберальним у Європі, насправді є узаконенням пенсійної дискримінації українців.

Як повідомляє прес-служба партії «Наша Україна», про це він сказав, коментуючи рішення Комітету Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів про повторне відправлення на доопрацювання урядового проекту пенсійної реформи.

За словами депутата, у внесеному Кабінетом міністрів законопроекті залишилися майже всі норми, які є неприйнятними в нинішній ситуації для українців.

Він зазначив, що у «новому» пенсійному законопроекті уряду, як і раніше, планується підвищити пенсійний вік для жінок на 5 років, збільшити мінімальний і нормативний страховий стаж для отримання пенсії на 10 років, обмежити права працюючих пенсіонерів.

М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ звернув увагу на те, що збережено також дискримінаційні норми про встановлення обмеження максимальної пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів s призначення пенсій держчиновникам не вище 80% від зарплати, і це при тому, що 90% пенсіонерів отримують пенсії у межах 1-2 прожиткових мінімумів, а розмір їхніх пенсій призначається в середньому на рівні 45% від рівня заробітної плати.

«Виправити існуючу несправедливість можна лише впровадженням єдиного принципу нарахування пенсій, що виплачуються через солідарну систему пенсійного забезпечення, для всіх категорій громадян», - переконаний «нашоукраїнець».

Він прогнозує, що через збільшення на 10 років нормативного страхового стажу багато пенсіонерів будуть позбавлені можливості отримувати хоча б невисоку надбавку до пенсії за понаднормовий страховий стаж.

«Норма щодо обмеження розміру пенсій нинішнім спецпенсіонерам є відвертим популізмом, адже автори наперед знають, що ця норма відразу ж буде оскаржена в Конституційному Суді», - підкреслив М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

Він наголосив, що запровадження персоніфікованих накопичувальних рахунків знову відкладається на невизначений термін, оскільки бездефіцитності Пенсійного фонду за рахунок такої псевдореформи найближчим часом можна не очікувати, адже у 2010 році з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду виділено майже 34,4 млрд. гривень, а в разі впровадження реформи уряд очікує скорочення дефіциту ПФ лише на 2,5 млрд. грн. у наступному році.

«Після парламентських слухань, проведених 16 лютого, уряд мав достатньо часу, щоб з урахуванням отриманих пропозицій підготувати якісну альтернативу недолугому пенсійному законопроекту. Але той проект, що був внесений урядом на заміну першому, вкотре підтвердив, що цей уряд не лише не здатен розробити якісні пропозиції щодо реформ у пенсійному забезпеченні, а й не бажає чути думки експертів і власних громадян, які категорично не згодні з урядовою псевдореформою», - заявив М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.