Єфремов пояснив, чим добре скасування пункту «проти всіх» у бюлетенях

Відміна пункту "проти всіх" у виборчих бюлетенях позбавляє партію влади бонусів.

Про це заявив керівник фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр ЄФРЕМОВ у п`ятницю ввечері в прямому ефірі програми «Шустер Live» на Першому національному телеканалі, коментуючи проект закону про вибори до Верховної Ради.

"Людина, яка голосує "проти всіх", як правило, радикальна частина суспільства, яка ніколи не голосуватиме за правлячу партію. І ліквідовуючи, насправді, цей пункт, ми робимо для правлячої партії погано. Якщо ця людина піде на вибори, вона проголосує за будь-яку іншу партію. Про це свідчать соціологічні дослідження ", - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

На його думку, можливою відміною пункту "проти всіх" Партія регіонів позбавляє себе бонусів, які могли б у неї бути.

При цьому О.ЄФРЕМОВ висловив сумнів у тому, чи буде підтримане таке рішення в парламенті.