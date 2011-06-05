Лавров: кому належить Крим, вже вирішено

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ вважає вкрай небезпечними будь-які спроби перегляду статусу Криму.

Про це С.ЛАВРОВ сказав в інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы".

"...І Очаківські часи, і підкорення Криму - це все вже в минулому. І президенти Єльцин, Путін, Медведєв послідовно висловлювалися про статус Криму, - сказав він. - У кожного з нас можуть бути ремінісценції, ностальгічні спогади, але будь-який відповідальний політик і будь-яка нормальна людина, яка живе в Росії чи в будь-якій іншій країні, повинні розуміти, що реанімація питання приналежності Криму - це кров. І нікому цього не потрібно.

Найголовніше, чого ми хочемо добитися - щоб при всіх наших суверенностях і суверенітетах Росія, Україна, Білорусь, будь-який інший відрізок пострадянського простору, щоб нові суверенітети не заважали людям нормально спілкуватися братові з братом, сестрі з сестрою, батьку і дітям, ну і таке інше. Людські зв`язки - найголовніші. Я зараз залишаю осторонь колосальні завязки в економіці, в інфраструктурі, в транспорті, у всьому, що складає таку життєдіяльність. Але людські зв`язки - це ключ до всього", - підсумував міністр.

"Те, що нас звинувачують в насильницькій паспортизації людей, які живуть за кордоном, це не нове звинувачення. Ми це чули ще задовго до серпня 2008 року щодо Абхазії і Південної Осетії, - зауважив С.ЛАВРОВ, відповідаючи на запитання ведучого про те, що "в Криму роздають російське громадянство наліво-направо". - В Криму, чесно кажучи, наші українські партнери, ось, за мої останні контакти з ними взагалі цього питання не порушували.

Я не думаю, що це велика проблема. Справа ж не в тому, який у тебе паспорт...Річ у тому, що люди, які ці паспорти одержують в тому ж Криму, напевно, вони хочуть мати якісь додаткові юридичні гарантії з боку вже російської держави як ласкаве дитя двох маток смокче. Ті ж пенсійні справи, соціальне забезпечення... Це нормальне людське бажання. І в Прибалтиці, і в Криму".