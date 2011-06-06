МЗС РФ: переговори Януковича і Медведєва пройдуть восени в Донецьку
Щодо комфортнішого пересування
Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ проведуть восени 2011 року переговори в Донецьку, зустріч пройде за участю голів прикордонних регіонів.
Про це повідомив глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ в інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы".
Міністр розповів, що до цієї зустрічі будуть підготовлені пропозиції щодо створення комфортніших умов пересування через кордон РФ і України.
"Ми прийняли розгалужений договірно-правовий інструментарій, що полегшує наземне пересування між сусідніми регіонами Росії і України. Ми добиватимемося набагато комфортніших умов і готуємо відповідні пропозиції для чергової зустрічі двох президентів, яка відбудеться в Донецьку цією осені за участю всіх голів прикордонних регіонів і голів регіонів, які тісно співробітничають між собою", - сказав С.ЛАВРОВ.