Янукович - Азарову: ще буде два тижні

Уряд проситиме Верховну Раду України провести додаткове засідання, оскільки є багато питань, важливих для вирішення. Про це сказав прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, глава держави порушив перед прем’єр-міністром питання щодо “законотворчої роботи уряду”. За його словами, уряд має сконцентрувати зусилля, щоб до кінця поточної сесії Верховної Ради подати всі важливі законопроекти. «Треба мати на увазі, що ще буде два тижні, за які треба встигнути прийняти найважливіші закони», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про законотворчу роботу уряду, М.АЗАРОВ зазначив, що, передусім, дуже важливими є зміни до державного бюджету на поточний рік і прийняття їх у Верховній Раді. «Ми повинні розглянути і прийняти зміни до бюджету, щоб з 1 липня вступила у силу нова тарифна сітка для працівників бюджетної сфери, ми змогли здійснити підвищення заробітних плат та цілу низку інших заходів щодо соціального захисту”. “Тому ми повинні працювати швидко», – додав прем’єр-міністр.

«Ми будемо просити Верховну Раду провести додаткове засідання, тому що є багато питань, важливих для вирішення», – зауважив М.АЗАРОВ.

Як відомо, поточна сесія парламенту закінчується в липні і до її завершення залишається два пленарні тижні.