Герман: Мельниченку говорили, що казати

Невідомі люди говорили екс-майору Державної охорони Миколі Мельниченку, що потрібно озвучувати в ефірі.

Про це заявила радник президента Ганна Герман в ефірі телеканалу ICTV, розповідаючи про те, як вона брала інтерв’ю у екс-майора для "Радіо "Свобода".

"Я розкажу цю історію сьогодні вперше. Коли майор Мельниченко опинився в Празі, коли виникло питання про те, що світ має почути його голос, вибирали журналістку, яка його не здасть, яка не приведе когось за собою, і повірили мені", - розповіла вона.

"Я справді привезла майору Мельниченку трубку "Радіо "Свобода". І дала йому можливість вийти в ефір. Я не могла тоді бути разом з ним в ефірі, я мусила мовчати", - уточнила Герман.

"Говорили з ним зі студії тоді, а я була біля нього", - додала екс-журналіст.

"Я не знаю, які записи він давав, куди і кому. Мені він тоді нічого не давав. Бо він майже нічого не знав. Бо стояв біля нього чоловік, який диктував йому: кажи те, і кажи те. Сам він ні в чому не орієнтувався", - розповіла Герман.

"І у мене виникає великий сумнів, чи він працював сам. І чи вся ця історія виглядала тоді так гарно. В яку я, як журналістка, тоді теж повірила, і ризикуючи своєю кар’єрою, своїм життям, бо мене серед ночі в Празі забрала невідома машина, яка мене мала везти кудись дуже далеко. Потім багато кілометрів йшла пішки, через ліс", - зазначила радник президента.

Вона уточнила: тоді зрозуміла, що він не той за кого себе видає.

"Бо він дуже багато речей не знає і не орієнтується. Йому просто подають файли і кажуть "оце". І він все це говорить в ефір "Радіо "Свобода", - додала Герман.

"І вже пізніше, коли майор Мельниченко почав робити на цьому кар`єру, і коли до мене так само звернувся, щоб я допомогла йому з якимись списками, чи з чимось там, через Партію регіонів. Я сказала: вибачте, я вірила вам доти, доки ви не робили на тому політику...", - розповіла екс-журналіст.

На уточнююче питання, які люди диктували Мельниченку, що говорити в ефірі "Радіо "Свобода", Герман заявила: "Мені ніхто не представлявся там".

"Я навіть не знала з ким я їду. Серед них був пан Цвіль, це єдина людина, яку я знала. Всі решту були високі люди, які говорили хто по-німецькі, хто по-чеські. І я не сміла тоді питати, щоб не виникло підозріння в тому, що я хочу щось розвідати і комусь десь цю інформацію чи видати, чи шо", - зазначила радник президента.

Українська правда